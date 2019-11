Wann endet der Anspruch auf Schadenersatz? : Abgas-Skandal: Streit um Fristen, manipulierte Motoren und Geld

Was aus dem Auspuff kommt, sorgt immer wieder für Ärger vor Gericht. So zumindest bei Dieselfahrzeugen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier Abgasskandal: Wann endet der Anspruch auf Schadenersatz? Trierer Richter sorgen mit Urteil für bundesweite Aufmerksamkeit. Betroffene Autofahrer hoffen auf Urteil bei Musterklage.

Es war nur eines von vielen, doch das Urteil, dass die Trierer Richter am 19. September dieses Jahres fällten, sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit. Es ging mal wieder um den Abgasskandal. Und mal wieder klagte ein Autobesitzer, in dem Fall eine Besitzerin, gegen VW. Sie hatte sich 2014 einen Golf Plus gekauft. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht gewusst hat: In dem Auto war ein Dieselmotor des Typs EA 189 verbaut. In diesen Motoren ist eine sogenannte Abschaltautomatik eingebaut. Diese sorgt dafür, dass ein Fahrzeug das Abgas nur auf dem Prüfstand vorschriftsgemäß reinigt, auf der Straße aber nicht.