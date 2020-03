Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung : Abiturprüfungen finden trotz Coronavirus statt

Schleswig-Holstein wollte das Abitur absagen, was für Unruhe unter den Bildungsministern sorgte. Am Mittwoch sprachen die Bundesländer mit einer Stimme. Rund 3500 Schüler, die in Rheinland-Pfalz noch ihr Abi bauen, müssen zu Prüfungen antreten.

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass Abiturprüfungen trotz des Coronavirus wie geplant stattfinden. Das sagte die Vorsitzende Stefanie Hubig (SPD), die zugleich Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz ist. Auch Schleswig-Holstein, das überraschend angekündigt hatte, Abiturprüfungen abzusagen und damit Druck auf die KMK aufbaute, rudert demnach zurück.

In Rheinland-Pfalz bauen noch 3500 Schüler, die nach zwölf Klassen die Schule verlassen (G8-Schüler) oder an beruflichen Gymasien lernen, ihr Abitur. Schriftliche Prüfungen sollen dort ab dem 30. April starten. Einschränkungen räumte Hubig dort ein, wo "Infektionsgründe" dagegen sprechen - also Schulen, die wegen Corona-Erkrankungen geschlossen sind.

Das Land habe aber auch Nachholtermine für Mai und Juni beschlossen. In extremen Fällen schloss Hubig nicht aus, dass mündliche Prüfungen sich bis in die Sommerferien hineinziehen. Mit den Wissenschaftsministern der Länder sei beschlossen worden, Zulassungstermine an Unis und Hochschulen so zu wählen, dass Abiturienten problemlos ihr Studium starten können.