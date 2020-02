Flugzeugabsturz : Abschlussbericht liegt vor: So verlief der Absturz des F-16 bei Zemmer-Rodt

Eine F 16 am Start. Foto: dpa/Boris Roessler

Zemmer-Rodt/Spangdahlem Der Abschlussbericht zum Absturz des US-Kampfjets vergangenes Jahr in der Eifel legt offen, was sich kurz vor dem Unglück im Cockpit der F 16 abgespielt hat. Verzweifelt hat der Pilot versucht, eine Katastrophe abzuwenden.

Es sind vermutlich nur Sekunden bis dem Piloten der F 16 am 8. Oktober vergangenen Jahres kurz nach 15 Uhr klar wird, dass er sich in Lebensgefahr befindet. Innerhalb kürzester Zeit musste er entscheiden, was zu tun ist: Den Kampfjet, mit dem er kurz zuvor von der Air Base in Spangdahlem gestartet war, selbst noch bis zum Absturz zu steuern oder die Maschine verlassen und unkontrolliert weiterfliegen zu lassen? Der Pilot entschied sich für letzteres. Er rettete sein Leben. Dass der Jet dann nur wenige hundert Meter von Zemmer-Rodt (Trier-Saarburg) runter gegangen und in einem Waldgebiet zerschellt ist, dürfte Glück gewesen sein. Denn laut des gestern von der US-Luftwaffe veröffentlichen Untersuchungsbericht zur Absturzursache war die Maschine nach einem Ausfall aller Instrumente bei dem schlechten Wetter, das an dem Dienstag im Oktober rund um die Absturzstelle herrschte nicht mehr manövrierfähig.

Der 31-seitige Abschlussbericht zu dem Absturz im Oktober vergangenen Jahres, der unserer Zeitung vorliegt, zeigt wie dramatisch es im Cockpit kurz vor dem Unglück zugegangen ist. Demnach ist die Maschine zusammen mit zwei anderen F 16 um 15.08 Uhr von der Air Base Spangdahlem gestartet. Eigentlich sollten vier Flugzeuge zu einem Formationsflug in die Luft gehen. Eine der F 16 musste aber laut des Berichts am Boden bleiben, weil kurz vor dem Start eine Fehlfunktion seiner Navigationsinstrumente meldete.

Nur 13 Sekunden nach dem Abheben meldete der Pilot der kurze Zeit später abgestürzten Maschine, dass es einen Stromausfall in der Maschine gebe. Der Pilot habe mehrmals versucht, das System neu zu starten, was ihm aber nicht gelungen sei. Das gesamte elektronische Flugsystem und das Anzeigensystem waren ausgefallen. Der Pilot sei orientierungslos gewesen, heißt es in dem Bericht. Das Flugzeug habe sich eine Minute nach dem Start bereits im Sinkflug befunden und habe sich auf einer Höhe von 231 Metern befunden. Der Pilot habe bereits Bäume unter sich gesehen und versucht, die Maschine wieder nach oben zu ziehen. Doch der Jet habe nicht mehr genügend Energie und Geschwindigkeit gehabt, um das Manöver auszuführen. Um 15.10 Uhr und 42 Sekunden, genau eine Minute und 31 Sekunden nach dem Start, habe der Pilot den Schleudersitz betätigt. 42 Sekunden später berührte die F 16 die ersten Bäume nur wenige hundert Meter von Zemmer-Rodt entfernt. Um 15.11 Uhr und 24 Sekunden zerschellte der Jet in dem Waldgebiet. Sofort danach hat ein Augenzeuge den ersten Notruf abgesetzt.

Unmittelbar danach startete im Wittlicher Krankenhaus der Rettungshubschrauber Christoph 10. Der Tower der Air Base Spangdahlem gab der Besatzung die Daten des Piloten. Dieser war nach dem Ausstieg mit dem Schleudersitz in einem Baum gelandet. Er habe sich selbst aus dieser Lage befreien können. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte ihn dann bei Dodenburg (Kreis Bernkastel-Wittlich). Um 15.31 Uhr landete der Rettungshubschrauber in der Nähe des Fundortes und brachte den Piloten danach auf die Air Base, wo der Hubschrauber um 15.43 Uhr landete. Bei späteren Untersuchungen wurden nur Prellungen festgestellt.

Der F-16-Pilot, der vor dem Absturz seit 21 Monaten in Spangdahlem stationiert war, wird in dem Bericht als sehr erfahren bezeichnet. Er habe insgesamt 395 Flugstunden, davon 263 auf der F 16 absolviert. Hinweise auf Drogen wurden bei ihm nach dem Absturz nicht gefunden.

Die völlige Manövrierunfähigkeit der Maschine dürfte auch der Grund sein, warum der Pilot die F 16 nicht an den sogenannten bailout point (Rettungspunkt) steuern konnte. Das ist eine festgelegte Zone an denen Piloten den Schleudersitz betätigen, um zu verhindern, dass die Maschine auf bewohntes Gebiet stürzt. Aus einer unserer Zeitung vorliegenden Anweisung des Kommandeurs der Airbase in Spangdahlem vom Oktober 2016 heißt es, dass bei kontrollierten Notfallmaßnahmen der Ausstieg bei Baumholder liegt. In der Nähe befindet sich ein Truppenübungsplatz. Dort sollen dann offenbar bei „kontrollierten“ Abstürzen die Jets runterkommen. In der Anweisung heißt es auch, dass für den Fall, dass der Treibstoff an Bord eines Flugzeugs nicht ausreiche, um bis nach Baumholder zu kommen, der Pilot die Maschine vor dem Ausstieg über unbewohntes Gebiet bringen müsse.

Die Diskussion um solche bailout points hat es bereits nach dem Absturz einer F 16 2006 bei Oberkail (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gegeben. Nachdem sich der Pilot zwischen den Orten Badem und Oberkail mit dem Schleudersitz aus dem Kampfjet katapultiert hatte, flog die Maschine führungslos weiter und krachte in ein Feld. Recherchen unserer Zeitung brachten damals an den Tag, dass es die festgelegte Zonen gibt, an denen Piloten den Schleudersitz betätigen, um zu verhindern, dass die Maschine auf bewohntes Gebiet stürzt. Damals lag ein solcher Punkt, an dem auch Waffen und Tanks der Maschine vor dem Absturz abgeworfen werden sollten, bei Oberkail.

Auf einem Foto in dem 31-seitigen Bericht zum Absturz bei Zemmer-Rodt sind unzählige Wrackteile der abgestürzten Maschine zu sehen, die nach der Bergung in einem Hangar auf der Air Base Spangdahlem gelagert wurden. Das Triebwerk der F 16 sei völlig zerstört worden, lediglich den Flugschreiber des Jets habe man unzerstört bergen können.

Der Bericht führt auch aus, dass erste Untersuchungen der US-Luftwaffe keine Verunreinigungen an der Absturzstelle nachweisen konnten. Das wurde auch in zwei Gutachten der Bundeswehr bestätigt.

Gestern teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit, dass eine Überprüfung der für die Gewässer im Land zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz bei der Überprüfung dieser Gutachten zu dem Schluss gekommen sei, dass eine „Gefährdung von Schutzgütern an der Absturzstelle nicht erkennbar“ sei. Wasser und Boden seien demnach nicht verunreinigt und es seine keine weiteren Konsequenzen erforderlich. Damit spielte die Kreisverwaltung auf die Forderung des Ortsbürgermeisters von Zemmer-Rodt, Edgar Schmitt, an.

Dieser hatte die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen angezweifelt und wollte ein eigenes Gutachten in Auftrag geben. Alle Beteiligten seien über die nun vorliegen Ergebnisse der Boden- und Wasserproben erleichtert, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.