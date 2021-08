Konzert : Harte Klänge unter der Höllenglocke

Unter der riesigen Höllenglocke, der Hell’s Bell, wurde in der ehemaligen Saarburger Kaserne mit We Salute You die Klangwelt von AC/DC lebendig. Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg Volle Breitseite Rockmusik: Die AC/DC-Tribute-Band We Salute You begeistert in der ehemaligen Saarburger Kaserne. Dazu gehören zwölf Kanonen.

Von Herbert Thormeyer

Sie benannten sich nach dem siebten Album ihrer Idole AC/DC von 1981: „For Those About to Rock: We Salute You“. Die Tribute-Band der legendären australischen Hardrocker will nicht eine von vielen sein. Und das hat We Salute You in der ehemaligen Saarburger Kaserne eindrucksvoll bewiesen.

Eine riesige Höllenglocke aus dem Titel „Hell’s Bells“ schwebte über der Bühne. Dahinter zwölf Kanonen, die am Schluss abgefeuert wurden, und die obligatorische Wand aus Verstärkern und Lautsprechern.

Foto: Herbert Thormeyer

Info Heilsame Wirkung (doth) Forscher der University of South Australia haben herausgefunden, dass das Abspielen von „Thunderstruck“ während einer Chemotherapie bei einer Krebserkrankung die Effizienz des Medikaments verbessern kann. Sie wählten diesen AC/DC-Song, da er alle richtigen Noten trifft. Vibrationen aus dem Gesang lassen Mikropartikel aus Silizium hüpfen, die die Chemikalien in einem Vakuum tragen. Dies führt zu einer Polymer­beschichtung, die verhindert, dass das Medikament während der Verabreichung entweicht. Die Abgabe an Krebszellen wird letztlich verbessert. Der Bandname AC/DC stand übrigens auf einer Nähmaschine und bedeutet: für Batterie- und Wechsel­strombetrieb geeignet. ⇥(Quelle: Rolling Stone)

Manfred (60) aus dem saarländischen Saarlouis hat das Original 2015 auf dem Hockenheimring erlebt und ist begeistert: „Das ist Performance pur.“ Sein 63-jähriger Kumpel Peter fügt hinzu: „Wenn jetzt wieder solche Konzerte möglich sind, haben Leute wie wir mächtig was nachzuholen.“ Elke aus Mettlach ist ein Kind der 1980er Jahre und freut sich: „Mit dieser Musik werden wieder viele Erinnerungen lebendig.“ Viele Fans pilgern dieser Band hinterher. Sie sind eindeutig an ihrem Outfit zu erkennen.

Zunächst aber heizte ein Trio unter der Leitung von Bassist Wolf „Baba“ Hail die Zuschauer auf. Titel von ZZ Top und Metallica wurden gespielt, verbunden mit der Bitte, eine Spendenbox zu füllen. Denn: „Die Flut hat auch Musikerkollegen getroffen, die jetzt kein Studio, Probenraum oder Instrumente mehr haben.“ Erst am Ende der Tour werde die Box geöffnet und das Geld gespendet.

Foto: Herbert Thormeyer

Nach einer kleinen Pause zündete die komplette Band ihr Feuerwerk mit einem Klang, der den Originalen in nichts nachsteht: laut und authentisch. Dabei schonte der Londoner Sänger Grant Foster seine Stimme nicht, was an intensiver Transpiration zu erkennen war.