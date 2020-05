Kriminalität: Achtung, Falschgeld! - Polizei warnt vor Billig-Blüten

Trier Sogenanntes Filmgeld ist recht einfach zu erkennen. Trotzdem wird auch in Rheinland-Pfalz immer mehr in Umlauf gebracht. Ein Grund: Anders als „echte“ Fälschungen ist es superbillig.

Die Scheine fühlen sich anders an, Sicherheitsmerkmale fehlen. Betrüger zahlen damit gerne an Orten, wo aufgrund von Gedränge und Hektik oft die Zeit fehlt, das Geld genauer zu prüfen.

Laut Innenminister Lewentz läuft der Vertrieb überwiegend über Internetplattformen oder Online-Handelsplätze. Die unechten Banknoten würden dabei größtenteils aus dem asiatischen Raum per Post an die Käufer versandt. Der Stückpreis der Filmbanknoten beträgt nach Angaben von Experten zwischen einem und fünf Cent und liegt damit deutlich unter dem Kaufpreis traditioneller Blüten, für die bis zu 50 Prozent des Nennwerts hingeblättert werden müssen.

Auch in der Region Trier tauchen immer mal wieder Filmgeldscheine auf. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es allein in diesem Jahr bislang acht Movie-Money-Fälle. Wie und durch wen die Scheine in Umlauf gebracht wurden, ist nicht bekannt – weil das Falschgeld erst später bei der Einzahlung entdeckt worden sei, so der Polizeisprecher.