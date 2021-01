Handel : Adler-Modemärkte insolvent: Was passiert mit Filialen in der Region?

Trier Die Adler Modemärkte haben Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen betreibt auch Filialen in der Region. Gibt es für sie jetzt noch Hoffnung?

Die Adler Modemärkte AG mit Filialen in der Region Trier und in Luxemeburg hat wegen Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Grund dafür sei der Corona-Lockdown, teilte das Unternehmen mit. Der Antrag sei beim Amtsgericht Aschaffenburg gestellt worden. Auslöser seien die erheblichen Umsatzeinbußen durch die seit Mitte Dezember 2020 andauernden Schließungen fast aller Verkaufsfilialen als Folge des Lockdowns. Es sei nicht möglich gewesen, die entstandene Liquiditätslücke über eine Kapitalzufuhr durch staatliche Unterstützungsfonds oder durch Investoren zu schließen.

Die Adler AG betreibt auch mehrere Märkte in der Region, darunter eine Filiale im Trierer Alleencenter in der Nähe des Hauptbahnhofs. Mehrere Filialen gibt es in Luxemburg, etwa in Strassen oder in Wemperhardt. In Saarlouis und Saarbrücken gibt es ebenfalls Adler Modemärkte. Die deutschen Filialen sind wegen des Lockdowns geschlossen. Allerdings sollen sie anschließend offenbar trotz des Insolvenzverfahrens wieder öffnen. Denn nach den aktuell vorliegenden Plänen soll der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang fortgeführt werden. Ziel sei es, das Unternehmen über einen Insolvenzplan zu sanieren, heißt es.