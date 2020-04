Kostenpflichtiger Inhalt: Medizin : Wer krank ist, soll sich behandeln lassen

Vom Normalzustand sind die deutschen Krankenhäuser noch weit entfernt. Viele Operationen sind aufgeschoben worden. Und es gibt Anzeichen, dass Patienten selbst bei Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall Kliniken meiden – aus Angst vor Ansteckungen. Foto: dpa/Stephan Jansen

Trier Ärzte und Kliniken appellieren an Patienten, notwendige Untersuchungen nicht länger aufzuschieben.

Elektive Eingriffe. Das klingt zunächst einmal harmlos. Eingriffe und Behandlungen, die man wählen kann. Dass dahinter aber durchaus auch ernste, oft sogar lebensbedrohliche Erkrankungen stecken, erschließt sich nicht direkt. Auch Krebsbehandlungen, die nicht dringend erforderlich sind, gehören zu solchen planbaren Eingriffen, die seit Wochen in den Kliniken nicht mehr durchgeführt werden. Nach einer Anweisung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten die Länder im März entsprechende Verordnungen erlassen, mit denen den Krankenhäusern vorgeschrieben wurde, nur noch Notfälle zu behandeln um so ausreichend Kapazitäten zu haben für die Behandlung von Covid-Patienten. Das vor dem Hintergrund, dass in Italien, Spanien oder Teilen Frankreichs aufgrund einer Vielzahl von schwer an Sars-Cov-2 erkrankten Patienten, die Kliniken innerhalb kurzer Zeit überlastet waren. Bislang sind diese Verhältnisse in Deutschland ausgeblieben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht zurück. Daher hat Spahn nun die Länder angewiesen, eine neue Verordnung zu erlassen, um den Kliniken wieder die Rückkehr in den Normalbetrieb zu ermöglichen. Und zwar möglichst rasch.

Laut Harald Michels, Leiter des Gesundheitsamtes Trier/Trier-Saarburg, kann in der Region Trier „ruhigen Gewissens“ wieder zur Normalität in den Kliniken zurückgekehrt werden. Seit Tagen steigt die Zahl der Neuinfektionen nur noch gering an. Und mit dem vom Brüderkrankenhaus und dem Mutterhaus gemeinsam betriebenen Corona-Krankenhaus in Trier, wo es 24 Intensiv- und 135 Normalbetten ausschließlich für Covid-Patienten gibt, habe man zusätzlich und ausreichend Kapazitäten geschaffen. Das Krankenhaus wurde eigens eingerichtet, um die Hauptstandorte der beiden Kliniken zu entlasten. Trotzdem mussten beide Häuser laut der Verordnung des Bundesgesundheitsministers planbare Eingriffe verschieben. Nach Meinung von Michels ist die Anweisung, den Normalbetrieb in den Kliniken runterzufahren zumindest in der Region zu früh gekommen. Die Corona-Lage sei bislang sehr glimpflich gewesen.

Nicht nur im Gemeinschaftskrankenhaus, auch auf den anderen für Covid-Patienten freigehaltenen Stationen hat es in den vergangenen Wochen keine Überlastung gegeben. Zu keinem Zeitpunk waren die Stationen voll belegt. Corona dürfe nicht alles zum Opfer fallen, sagte gestern der Medizinische Geschäftsführer des Mutterhauses Christian Sprenger. Oft handele es sich bei den nun verschobenen Behandlungen um „dringliche Eingriffe“, keineswegs Lappalien, wie der kaufmännische Geschäftsführer der Klinik, Oliver Zimmer sagte. Viele dieser Patienten, die nun schon seit Wochen auf ihren Termin im Krankenhaus warteten, hätten eine lange Leidensgeschichte hinter sich, so Michels.

Doch selbst Patienten, die wegen akuter Symptome, die etwa auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall in die Notaufnahmen der Kliniken hätten kommen müssen, sind in den vergangenen Wochen ausgeblieben. „Notfallpatienten, die dringend einer Behandlung im Krankenhaus bedurft hätten, sind aus Sorge, sie könnten sich im Krankenhaus mit dem Virus infizieren – eine Sorge, die wir für unbegründet halten – lieber nicht ins Krankenhaus gekommen“, berichtet Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus Gmbh, zu der unter anderem die Kliniken in Bitburg. Gerolstein und Hermeskeil gehören. In der letzten Märzwoche habe die Zahl der Notfallpatienten gerade mal bei 65 Prozent zu der vergleichbaren Zahl im Vorjahr gelegen, berichtet Eckart Wetzel, Leiter der Notaufnahme des Trierer Brüderkrankenhaues. Laut Walter Gradel, Vorsitzender der Bezirksärztekammer Trier, berichteten die Rettungsdienste in der Region, dass die Zahl der Einsätze wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie etwa Herzinfarkt, um zehn Prozent zurückgegangen sei. Gradel geht nicht davon aus, dass es in den vergangenen Wochen weniger Herzinfarkte gegeben hat. Die Patienten hätten sich aus Angst vor Corona nicht getraut den Rettungsdienst zu rufen, weil sie womöglich dachten diese und die Kliniken seien wegen der Covid-Patienten überlastet. „Das macht uns Sorge, wie viele Patienten mit schweren Vorerkrankungen nicht zu uns kommen“, sagt auch Daniel Stefka. Er leitet die Notaufnahme im Mutterhaus. Es bestehe durchaus die Gefahr, dass diese Menschen sterben, weil sie gar nicht oder zu spät ins Krankenhaus kommen. Daher appelliert er eindringlich, dass alle, die ein akutes Problem hätten, in die Notaufnahmen kommen sollen. Es bestehe keine Gefahr, sich dort zu infizieren. Die Patientenwege seien klar getrennt und würden entsprechend gesteuert, sagt Stefka.

Es sind aber nicht nur die Kliniken, die die Angst der Patienten spüren. Auch in den Praxen der niedergelassenen Ärzte sei in den vergangenen Wochen ein deutlicher Rückgang erkennbar gewesen. „Es war schon sehr wenig los“, sagt Gradel. Langsam fülle sich der Terminkalender auch in seiner Hausarztpraxis wieder. Es gebe aber auch Kollegen, etwa Orthopäden, die hätten „ein echtes Problem“. Weil kaum noch Patienten kämen, hätten einige sogar Kurzarbeit angemeldet.

Gradel ist allerdings auch froh, dass die niedergelassenen Ärzte in den vergangenen Wochen ausreichend Zeit gehabt hätten, ihre Praxisabläufe zu ändern. Nun sei es fast überall möglich, Infekt- und Nichtinfektpatienten voneinander zu trennen. Notwendig sei aber, dass alle Patienten von niedergelassenen Ärzten vorher einen Termin vereinbarten und dann pünktlich („aber nicht zu früh“) in der Praxis erscheinen würden, um so zu verhindern, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig im Wartezimmer aufhielten. Und dann auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollten. Im Gegensatz zum Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hält Gradel die Masken durchaus für sinnvoll. „Wenn man Beschwerden hat, sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen“, so der Vorsitzende der Bezirksärztekammer. Auch notwendige Kontrolluntersuchungen sollten nicht mehr aufgeschoben werden.

Das Ausbleiben von Patienten hat nicht nur für viele niedergelassene Ärzte wirtschaftliche Folgen. Auch den Kliniken fehlt dadurch Geld. Die Häuser in Bitburg und Gerolstein seien derzeit nur zu 50 Prozent belegt, sagt Marienhaus-Sprecher Frieling. Auch im Mutterhaus sind derzeit die Hälfte der Betten leer.

Der Bund hat den Krankenhäusern zugesichert, für jedes wegen der Corona-Pandemie nicht belegte Bett pro Tag 560 Euro zu zahlen. Das reiche längst nicht aus, um die fehlenden Einnahmen und die laufenden Kosten zu decken, heißt es aus den Kliniken. Die Marienhaus GmbH hat deswegen kürzlich einen Brandbrief an Spahn geschrieben und damit gedroht, für den nicht-medizinischen Bereich ihrer Kliniken Kurzarbeit zu beantragen. Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich hat dies bereits getan. Ab Mai soll in einigen Bereichen Kurzarbeit gelten. Auch im Brüderkrankenhaus war man wohl kurz davor, die Arbeitszeit einiger Mitarbeiter zu reduzieren. Durch den rigorosen Abbau von Überstunden und Resturlaub habe man zunächst davon abgesehen, sagt Bruder Peter Berg, der Regionalleiter der Barmherzigen-Brüder-Trier-Gruppe.