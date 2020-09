Gesundheit : Nicht empfohlen, aber doch notwendig?

Trier Eine Grippeimpfung für Kinder gehört nicht zum Standard. Trotzdem raten Mediziner gerade in diesem Jahr, dass auch Jüngere vor Influenza geschützt werden.

Während noch immer unklar ist, wann es den ersten, wirksamen Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus gibt, blicken viele Mediziner mit Sorge auf die bevorstehende Grippesaison. Sie haben Angst davor, dass bei einer starken Influenza-Welle bei gleichzeitiger Corona-Pandemie die Krankenhäuser doch überlastet werden könnten. Aus diesem Grund habe Deutschland eine größere Menge an Grippeimpfstoff geordert, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Wochenende mit. Besonders im Blick haben er und Kinder- und Jugendärzte dabei Kinder. Sie seien maßgeblich an der Verbreitung des Influenza-Virus beteiligt, sagt Lothar Maurer, Landesvorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Rheinland-Pfalz. Das Problem: Bislang gehört die Grippeimpfung nicht zu den offiziell für Kinder empfohlenen Standardimpfungen.

Daher dürfte es schwierig werden, Eltern davon zu überzeugen, ihre Kinder zusätzlich zu den 13 von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen auch noch gegen Influenza impfen zu lassen. Zumal nach einer Erhebung der Techniker Krankenkasse (TK) in Rheinland-Pfalz ohnehin nur die Hälfte der 2017 geborenen Kinder in den ersten beiden Lebensjahren alle für sie empfohlenen Impfungen erhalten hat. Auffällig sei vor allem eine Lücke bei der Impfung gegen Meningokokken.

Mit eine Rolle dabei dürfte die Masernimpfpflicht gespielt haben. Seit März müssen alle Kinder, die in Kita oder Schulen gehen, nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Laut Landesuntersuchungsamt hatten im vergangenen Jahr 97,8 Prozent der Schulanfänger die erste und 94,2 Prozent die empfohlene zweite Impfung gegen Masern erhalten. Auch in der Region Trier liegt die Quote für beide Impfungen durchweg über 90 Prozent. Spitzenreiter ist der Vulkaneifelkreis mit einem Anteil von 96 Prozent der Erstklässler, die einen ausreichenden Masernschutz haben, am geringsten ist er im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit knapp 92 Prozent.