Pandemie : Land beschafft 14 Millionen Schnelltests – aber nicht für Ärzte und Apotheken

In verschiedenen Stellen im Land sollen sich Menschen auf Corona testen lassen können. Auch in einigen Arztpraxen. Foto: dpa Foto: dpa/Daniel Karmann

An über 400 Stellen im Land sollen sich Bürger einmal pro Woche per Schnelltest auf Corona testen lassen. Unter anderem auch in einigen Apotheken und Arztpraxen. Allerdings müssen sich diese die Schnelltests selbst besorgen. Warum ist das so?

Elisabeth Nicknig ist sauer. Sie managt die Arztpraxis ihres Mannes Heinz-Joseph Nicknig in Irsch/Saar (Trier-Saarburg). Frühzeitig habe sich die Praxis darum bemüht, Schnelltestzentrum zu werden. Einmal pro Woche sollen sich dort Menschen, die keine Corona-Symptome haben, auf eine Sars-Cov2-Infektion testen lassen können. Das Land hat angekündigt, dass es über 400 solcher Stationen geben soll. Unter anderem auch in einigen Arztpraxen und Apotheken.

Anfang der Woche hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) eine Liste mit Schnellteststellen veröffentlicht. Darunter auch die Praxis von Heinz-Joseph Nicknig. Doch zu dem Zeitpunkt hatte er die erforderlichen Schnelltests noch gar nicht. Und das bis heute nicht. Elisabeth Nicknig hat daraufhin beim LSJV nachgefragt, wann denn die Praxis mit Schnelltests beliefert werde. Sie habe zur Antwort bekommen, dass sie sich selbst um die Beschaffung der Tests kümmern müsse.