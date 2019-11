Gesundheit : Wer ist Schuld am Engpass?

Trier Ärzte und Apotheker sehen die Politik und die Pharma-Hersteller in der Pflicht, um die Probleme beim Arzneimittelnachschub in den Griff zu bekommen.

Es klingt wie ein Hilferuf. „Es ist so wahr und so traurig … wir fahren sehenden Auges gegen die Wand. Die meiste Zeit verbringen wir damit, bei völlig überlasteten Arztpraxen anzurufen, um eine Alternative für Euch zu finden. Und das völlig ohne Honorar“, heißt es auf der Facebook-Seite der Konzer Stern-Apotheke.

Gemeint ist der seit Monaten andauernde Lieferengpass bei Medikamenten. Die Liste der schwer oder gar nicht lieferbaren Arzneimittel wird immer länger. Als einen Grund nennt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände den globalisierten Markt. Das sehen auch die Präsidenten der Landesärzte- und der Landesapothekerkammer, Günter Matheis und Andreas Kiefer, so. Aus Kostengründen habe die Pharma-Industrie die Wirkstoffproduktion ins Ausland, „meist in Drittstaaten“, verlegt, beklagen die beiden in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Zahl der Wirkstoffhersteller sei weltweit gesunken, da Produktionsstätten geschlossen worden seien. Viele Wirkstoffe würden mittlerweile in Indien oder China produziert. „Das kann auch Qualitätsprobleme schaffen, weil in Schwellenländern außerhalb Europas unter anderen Rahmenbedingungen als bei uns hergestellt wird“, sagt Matheis.

Fiel die Produktion von bestimmten Wirkstoffen bei Herstellern aus, könnten Konkurrenzunternehmen ihre eigene Produktion oft nicht kurzfristig steigern, da deren Kapazitäten längerfristig voll ausgelastet seien, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in einer Antwort auf eine Anfrage des Bitburger SPD-Landtagsabgeordneten Nico Steinbach. Er wollte von der Landesregierung wissen, was sie gegen die Nachschub- und Qualitätsprobleme von Medikamenten unternehme. Die Gesundheitsministerin nennt als Gründe für die Probleme eine Konzentration der Produktion auf wenige Standorte, der Verzicht auf die Lagerung großer Arzneimittelvorräte und die Lieferung der Mittel und Wirktstoffe „just in time“. „Liefereinschränkungen bei versorgungsrelevanten Arzneimitteln sind ein globales Problem, das nicht auf Länderebene gelöst werden kann“, sagte sie kürzlich. Sie sehe auch die Pharmaunternehmen in der Pflicht, „ihren Aufgaben zur bedarfsgerechten Versorgung umfassend nachzukommen“. Die Apotheker geben auch den Krankenkassen eine Mitschuld an den Problemen. Die Kassen bekommen von bestimmten Herstellern Preisnachlässe für eine garantierte Mindestabnahme. Durch diese Rabattverträge sind die Apotheken darauf beschränkt, je nach Kasse des Patienten nur die Produkte bestimmter Hersteller herauszugeben. Aus diesem Grund kommt es laut Eickmann derzeit bei Novaminsulfon-Tropfen, einem Schmerzmedikament zu Problemen mit der Verfügbarkeit, weil ein Hersteller, der einen Rabattvertrag mit Kassen habe, nicht lieferfähig sei. Daher fordern die Apothekerverbände, dass die Kassen verpflichtet werden, Rabattverträge mit mehreren Pharmaunternehmen zu schließen. Und die Hersteller wiederum, so fordern es Matheis und Kiefer, müssen verpflichtet werden, „vorhersehbare Versorgungsengpässe rechtzeitig zu melden“.