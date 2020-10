Justiz : Irrer Streit: Trierer Arzt klagt, weil er Geld loswerden will

Info

Ärztekammern sind die Träger der berufsständischen Selbstverwaltung der Ärzte. Das zuständige Landesministerium ist für die Rechtsaufsicht zuständig. Jeder Arzt ist Pflichtmitglied der Kammer, in deren Gebiet er tätig ist. Die Kammern finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge. In Rheinland-Pfalz gibt es neben der Landesärztekammer vier Bezirksärztekammern, darunter eine in Trier mit 2600 Mitgliedern. Die Bezirksärztekammern kümmern sich beispielsweise um das Berufsrecht oder die Facharzt-Anerkennung. In Rheinland-Pfalz müssen Mediziner einen jährlichen Beitrag an die jeweils zuständige Bezirksärztekammer und an die Landesärztekammer zahlen. Die Höhe richtet sich nach dem Verdienst und der Stellung als Arzt und kann insgesamt bis zu mehreren Hundert Euro betragen.