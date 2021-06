Kommentar : Medizinischer Notstand droht

Foto: TV/klaus kimmling

Der Ärztemangel, den es in zehn, 15 Jahren geben wird, der ist heute bereits sichtbar. Die meisten niedergelassenen Ärzte werden in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen. Bereits jetzt ist es in der Region etwa in der Eifel, im Hunsrück oder an der Mosel, schwierig Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden. Praxen stehen leer, weil der Typ Landarzt, der im gleichen Haus wohnt, in dem er praktiziert, der quasi rund um die Uhr für seine Patienten da ist, ausstirbt.

Die jungen Mediziner haben darauf keine Lust. Sie wollen geregelte Arbeitszeiten, mehr Freizeit und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und sie wollen das finanzielle Risiko einer eigenen Praxis nicht auf sich nehmen. Sie wollen zwar als Hausarzt arbeiten, aber angestellt im Team. Das Land hat zwar auf den Ärztemangel reagiert, etwa mit der Landarztquote oder der regionalisierten Medizinerausbildung in Trier. Doch das reicht nicht aus. Die Gründung von Gemeinschaftspraxen und Medizinischen Versorgungszentren auch in Krankenhäusern auf dem Land muss noch stärker finanziell unterstützt werden. Ansonsten droht in ein paar Jahren ein medizinischer Notstand in der Region.