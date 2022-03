Mehr Studienplätze? : „Der Ärztemangel wird schlimmer“ - Was das Land dagegen tun will

„Der Ärztemangel wird schlimmer“ - Was das Land dagegen tun will

Mainz Viele Programme sollen gegen den voranschreitenden Ärztemangel wirken. Die CDU-Opposition und die Landesärztekammer halten mehr Studienplätze für das richtige Mittel.

(lrs) Trotz zahlreicher Gegenmaßnahmen setzt sich der drohende Mediziner-Mangel vor allem in ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz fort: „Die Landesregierung tut viel, kann aber nicht verhindern, dass der Ärztemangel schlimmer wird“, sagt der Präsident der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Peter Heinz. „Wir brauchen dringend 200 zusätzliche Studienplätze jährlich im Bereich Humanmedizin“, fordert der Gesundheitsfachmann der oppositionellen CDU-Fraktion, Christoph Gensch. Heinz will auch mehr Studienplätze, hält sie aber nicht für den Königsweg. „Es müssen Strukturen geschaffen werden, um mit den Ärzten, die da sind, die Bevölkerung zu versorgen.“

„Unsere alternde Gesellschaft und neue (Teilzeit-)Arbeitsmodelle führen dazu, dass wir noch mehr ausgebildete Mediziner brauchen“, sagt CDU-Politiker und Mediziner Gensch. Der Anteil der Ärzte und Psychotherapeuten in Rheinland-Pfalz, die 60 Jahre und älter sind, beträgt der KV zufolge rund 35 Prozent (Mitte 2021). Bei den Hausärzten sind es sogar 42 Prozent. Die Landesärztekammer begründet den Bedarf an „deutlich mehr Studienplätzen“ auch damit, dass es aufgrund von Teilzeitmodellen 1,8 bis 2 Ärzte brauche, um einen Niedergelassenen zu ersetzen.

Anwerben von Ärzten aus Nicht-EU-Staaten kann nicht die Lösung sein

„Das fortwährende Anwerben von Ärzten aus Nicht-EU-Staaten kann auch nicht die Lösung sein, zumal wir damit die medizinische Versorgung in diesen Ländern dauerhaft schwächen“, sagt der Geschäftsführer der Landesärztekammer, Jürgen Hoffart. Der Mangel an Studienplätzen werde auch „in nicht unerheblichem Maße durch private Initiative ausgeglichen“, denn mehrere Tausend angehende Ärzte studierten im Ausland auf Kosten ihrer Eltern Medizin. Die Universitätsmedizin in Mainz sei inzwischen der drittgrößte Ausbildungsstandort für Humanmedizin in Deutschland, sagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums, David Freichel.