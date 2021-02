Kriminalität : Ärztin und Corona-Rebellin geht gegen Trierer Urteil vor

Trier Geht das Beleidigungsverfahren gegen eine Kinderärztin aus der Region in die nächste Runde? Die auch wegen ihrer Auftritte bei sogenannten Querdenker-Demos bekannte 60-Jährige will das Trierer Urteil jedenfalls nicht akzeptieren.

Die bis vor kurzem in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) lebende Ärztin Dorothea T. war in einer Berufungsverhandlung zu 5000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, weil sie andere im Internet beleidigt und beschimpft haben soll. So brandmarkte sie nach Feststellung des Gerichts einen Polizisten als Pädophilen und einen inzwischen verstorbenen älteren Trier-Saarburger als „Nazi“.