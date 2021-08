Afghanistan : Gedrückte Stimmung in der Kaserne Gerolstein

29.06.2021, Afghanistan, Masar-i-Scharif: Das Handout der Bundeswehr zeigt einen Militärtransporter C17, der vom Feldlager in Masar-i-Scharif Richtung Deutschland fliegt. Damit endete der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Camp Marmal, einst größter Bundeswehr-Stützpunkt außerhalb Deutschlands, ist geräumt und an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben. Foto: Torsten Kraatz/Bundeswehr/dpa Foto: dpa/Torsten Kraatz

Gerolstein Das Informationstechnikbataillon 281 der Bundeswehr in Gerolstein war von Anfang an bei den Einsätzen in Afghanistan beteiligt. War all das nun umsonst?