Nach der Flutkatastrophe Streit unter Helfern im Ahrtal eskaliert: „Es kommt alles auf den Tisch“

Vor wenigen Wochen erreichte der Streit im Ahrtal seinen Höhepunkt – mit einem noch nicht rechtskräftigen Urteil. In Bayern wurde die Politikberaterin Roswitha K. zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung wegen Beleidigung und versuchter Nötigung verurteilt. Auf ihrer Internetseite „Faktencheck Ahrtal“ soll sie eine digitale Kampagne gegen Wipperfürth und Co. geführt haben. Was Bayern mit dem Ahrtal zu tun hat? K. pflegte eine Geschäftsbeziehung zu Schober, die im Ahrtal den Helferstab anführt.