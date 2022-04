Aktion : Gefüllte Schultaschen für ukrainische Kinder

Neuerburg Mit der Aktion „Blatt und Stift“ unterstützt der Verein Eifelkinder junge Flüchtlinge.

Der Verein Eifelkinder hatte bei einer Hilfsaktion auf dem Marktplatz Neuerburg 200 Kisten an Hilfsgütern für die Ukraine gesammelt. Doch nun, da auch in Neuerburg und Umgebung viele geflüchtete Kinder und Jugendlichen angekommen sind, wollte der Verein ihnen mit der Aktion „Blatt und Stift“ einen schönen Schulstart bieten.

Der Aufruf in den sozialen Netzwerken brachte binnen weniger Tage einen stolzen Berg an diversen Schulmaterialien zusammen. Gebrauchte Schultaschen und Rucksäcke, Farbkästen, Zirkel, Füller und mehr. Dank dieser vielen Spenden war es laut Verein möglich, mittlerweile mehr als 50 Flüchtlingskinder von der Grundschule bis hin zur weiterführenden Schule mit einer gefüllten Schultasche zu überraschen. Auch Sporttaschen inklusive Turnschuhen und Sportbekleidung für die Sportstunden wurden dankend in Empfang genommen.