Aktion : Kostenlos Bus und Bahn fahren? - Das können Nahverkehrskunden aus der Region jetzt in ganz Deutschland

Derzeit können Stammkunden des Verkehrsverbunds Region Trier ihr Monats- oder Jahresticket deutschlandweit benutzen. Foto: dpa Foto: dpa/Stefan Sauer

Trier Wer eine Monats- oder Jahreskarte für Bus und Bahn in der Region hat, kann in den nächsten Tagen kostenlos den Nahverkehr in fast ganz Deutschland nutzen. Wir sagen, wie das geht.

In Luxemburg ist der Nahverkehr seit März vergangenen Jahres kostenfrei. Die Kunden können ohne Ticket Bus und Bahn (außer in der 1. Klasse) nutzen. Nun können auch Nahverkehrskunden aus der Region in fast ganz Deutschland kostenlos mit dem ÖPNV fahren. Zumindest bis 26. September. Wer ein Nahverkehrsabo besitzt, kann damit für zwei Wochen bundesweit nahezu alle Nahverkehrsangebote ohne Zusatzkosten nutzen. Damit bedankten sich die Verkehrsunternehmen bei denjenigen, die auch während der Pandemie Bus und Bahn als Stammkunden die Treue halten, heißt es beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der die Aktion veranstaltet. Wer das Angebot nutzen will, muss sich vorher online registrieren. Mit einem Nahverkehrsabo erhalten die Teilnahmeberechtigten auch bestimmte Bahncards für den Fernverkehr günstiger.