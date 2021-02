Aktuelle Fallzahlen aus der Region : Stand Samstag: Hohe Inzidenz im Vulkaneifelkreis steigt weiter - 41 Corona-Neuinfektionen in und um Trier

Stand Samstag: Hohe Inzidenz im Vulkaneifelkreis steigt weiter - 41 Corona-Neuinfektionen in und um Trier

So sehen die aktuellen Corona-Fallzahlen aus der Region aus. Der Vulkaneifelkreis sticht mit seiner hohen Inzidenz weiter heraus, die Inzidenz hat sich sogar weiter erhöht. In Trier wurden zwei weitere Mutationen entdeckt.

Fallzahlen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg, Stand 06.02.2021:

Am heutigen Samstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 41 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, 33 aus dem Landkreis und 8 aus der Stadt Trier.

Sorge vor Virus-Mutationen wächst auch in der Region

Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Sorge vor Virus-Mutationen wächst auch in der Region

Bei zwei weiteren Personen, eine aus der Stadt Trier und eine aus dem Landkreis, wurde die sogenannte britische Virus-Mutation nachgewiesen. Damit sind bisher 7 Infektionen bestätigt, die auf diese Virus-Mutation zurückzuführen sind. Weitere Kontaktermittlungen und Abstriche von bisher bekannten Kontaktpersonen wurden heute durchgeführt bzw. veranlasst. Weitere Verdachtsfälle sind in der Abklärung.

Mehr als 60.000 Corona-Tote in Deutschland - Wer ist betroffen und was sind die Ursachen?

RKI-Zahlen : Mehr als 60.000 Corona-Tote in Deutschland - Wer ist betroffen und was sind die Ursachen?

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 4613 (1725 in der Stadt Trier und 2888 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 29,6 sowie im Landkreis bei 31,5 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist in den letzten Tagen wieder angestiegen und liegt aktuell bei 278 – 18 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 203 im Landkreis und 75 in der Stadt Trier. 8 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier werden aktuell noch in fünf Krankenhäusern stationär versorgt.