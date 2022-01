Schutz vor Virus : Aktuelle Corona-Regeln: Keine Quarantäne für frisch Geimpfte und Geboosterte

Ab sofort gelten in Rheinland-Pfalz verkürzte Quarantäne-Zeiten. Wer frisch geimpft oder bereits geboostert ist, braucht gar nicht in Quarantäne. Diese Regeln gelten nun.

Der Bundesrat hat die neue Quarantäne-Regelung abgesegnet. In Rheinland-Pfalz gilt sie damit ab sofort. Die Quarantäne für Kontaktpersonen von Infizierten wird verkürzt. Auch diejenigen, die positiv auf Corona getestet würden, müssen nur noch zehn statt bisher 14 Tage in Isolation. Die Regelung gilt für alle, die ab heute in Quarantäne oder Isolation müssen. Mit der Verkürzung der Quarantäne soll die Handlungsfähigkeit der kritischen Infrastruktur aufrechterhalten werden, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) nach der Bundesratssitzung in Berlin. Wegen der weiter steigenden Infektionszahlen sei mit einer Zunahme von angeordneter Isolation und Quarantäne zu rechnen. Mit der Änderung der Absonderungsverordnung trete man der Gefahr von massiven Personalausfällen entgegen.