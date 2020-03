Aktuelle Zahlen: So haben sich die Corona-Fälle in der Region am Dienstag entwickelt

Wie viele SARS-CoV-2-Infizierte gibt es nach aktuellem Stand in den Landkreisen der Region Trier, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Luxemburg? Wie hoch sind die Zahlen im Vergleich zu anderen Landkreisen in Deutschland? Diese und mehr Zahlen hat volksfreund.de hier grafisch aufgearbeitet.

Die größten Steigerung an Sars-CoV2-Infizierten zeigen sich in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg. Zunächst ein Blick nach Bernkastel-Wittlich: Dort meldet die Kreisverwaltung 7 neue Fälle im Vergleich zum Montag. Damit steigt die Zahl von 24 auf 31. In stationärer Behandlung befinden sich zwei Erkrankte. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten aus dem Kreis: Eine Person gilt als geheilt, es gibt also 30 „aktive“ Fälle.