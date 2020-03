Coronavirus : Discounter schaffen Extra-Einkaufszeiten für Senioren

Foto: dpa/Sebastian Widmann

Luxemburg In einigen Supermärkten in Luxemburg haben Ältere morgens Vorrang. So soll vermieden werden, dass sie unnötig in Kontakt mit anderen Menschen kommen.

Der Discounter Lidl bittet seine Kunden in Luxemburg Menschen über 65 morgens zwischen 8.30 und 9.30 Uhr beim Einkaufen den Vorrang zu geben. Genau wie Aldi in Luxemburg beschränkt auch Lidl die Anzahl der Kunden, die gleichzeitig in die Filialen gelassen werden.