Digitalisierung : Land will den digitalen Wandel am Arbeitsmarkt mit Transformationsagentur beschleunigen

Mit Weiterbildung sollen Beschäftigte in Rheinland-Pfalz ihre Zukunft auf dem Arbeitsmarkt sichern. Foto: dpa/Britta Pedersen

Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz: Die Bedingungen für Unternehmen und Mitarbeiter wandeln sich rasch. Die Landesregierung will den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz mit einer Transformationsagentur fit für die Zukunft machen. Wie das gelingen soll, haben die Verantwortlichen am Donnerstag in Mainz erklärt.