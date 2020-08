Zwei weitere Corona-Fälle : Alle 519 Bewohner der AfA Hermeskeil stehen unter Quarantäne

Foto: Portaflug

Hermeskeil In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil gibt es zwei weitere positive Corona-Fälle. Die Kreisverwaltung hat für die gesamte Einrichtung eine Quarantäne angeordnet. Was das für die Mitarbeiter bedeutet.

Aufgrund zwei weiterer Corona-Virusinfektionen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg eine Quarantäne der gesamten Einrichtung angeordnet. Das teilt die Pressestelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mit.

Am Mittwochnachmittag wurden zwei weitere positive Testergebnisse von Bewohnern festgestellt. Dies wurde zum Anlass genommen ab etwa 15.30 Uhr ein generelles Ausgehverbot für alle Bewohner und Bewohnerinnen der AfA Hermeskeil zu erlassen. Insgesamt wohnen in der Einrichtung derzeit 519 Personen.

Alle Häuser wurden später durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg, aufgrund fachlicher Beratung des Gesundheitsamts Trier, unter Quarantäne gestellt. Es muss mit einer Quarantänezeit von zwei Wochen für alle Bewohnerinnen und Bewohner gerechnet werden. Allen positiv Getesteten geht es soweit gut. Die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner ist auch unter den gegebenen Umständen sichergestellt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AfA Hermeskeil dürfen zu ihrem Arbeitsplatz, stehen aber ansonsten unter häuslicher Quarantäne.

Am Dienstag war ein jugendlicher Bewohner der Einrichtung positiv auf Corona getestet worden (der TV berichtete). Anlass zur Testung waren typische Corona-Symptome. Derzeit sind 519 Bewohnerinnen und Bewohner in der AfA untergebracht.