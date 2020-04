Alle Glocken Läuten mehr - Warum es in Trier-Süd still bleibt

Trier Warum ein katholischer Geistlicher einem „Aufruf von oben“ nicht folgt.

Seit einer Woche wird in der Region Trier noch ein wenig mehr geläutet als gewöhnlich. Jeden Abend um 19.30 Uhr lassen die katholischen Gotteshäuser und auch viele evangelische Gemeinden jetzt die Kirchenglocken für mindestens fünf Minuten läuten. Damit wolle man „in Zeiten des eingeschränkten Kontakts ein hörbares Zeichen der Verbundenheit mit allen Menschen setzen“, so das Bistum. Die Gläubigen wurden dazu aufgerufen, parallel zum Glockengeläut eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen.

Wie viele Pfarreien sich bistumsweit an dieser auch in anderen Diözesen und evangelischen Gemeinden laufenden Aktion beteiligen, ist nicht bekannt. Es gebe ja Pfarreien, in denen nicht täglich diesem Aufruf nachgekommen werden könne, sagt Sprecherin Judith Rupp. Dies habe aber weniger mit Verweigerung zu tun, als mehr mit personellen oder technischen Gründen.