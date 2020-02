Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : So planen die Behörden für den Ernstfall

Der Eingangsbereich des Bundeswehr-Zentralkrankenhauses in Koblenz. . Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Alle Kliniken im Land können Corona-Patienten aufnehmen und behandeln. Laut Gesundheitsministerium ist nicht geplant, im Falle eines Ausbruchs ganze Städte abzuriegeln.

„Aufgrund der aktuellen Ereignisse steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient im Hause vorstellig wird“, sagt Anne Britten. Sie ist Sprecherin des Trierer Brüderkrankenhauses. Genau wie in der Uni-Medizin in Mainz gibt es in der Klinik in Trier eine spezielle Isolierstation für Infektionskrankheiten. „Diese Stationen sind besonders geeignet, durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen die vorübergehende Behandlung von Patientinnen und Patienten mit hochansteckender, lebensbedrohlicher Erkrankung, zu gewährleisten“, erklärt eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums. Generell stünden aber alle Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz für eine Aufnahme von eventuellen Corona-Patienten bereit. Je nach Ausmaß und Dauer eines möglichen Ausbruchs mit dem neuen Virus könnten Krankenhäuser „durch die Verschiebung planbarer Eingriffe erweiterte Kapazitäten bereitstellen“.

„Wir sind gut vorbereitet“, sagte gestern auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Sie verwies dabei auf den bestehenden Pandamie-Plan des Landes. Die erste Stufe des Plans sehe vor, den sogenannten Patienten null zu finden und zu isolieren, also denjenigen, der als Erster infiziert wurde. Anschließend würden dessen Kontaktpersonen überprüft. Bis zu 14 Tage dauert die Inkubationszeit – die Frist von der möglichen Ansteckung bis zum Krankheitsausbruch. Ganze Städte abzuriegeln ist nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums wenig sinnvoll und auch nicht praktikabel. Die Landesregierung hat einen Arbeitsstab aus Vertretern von Staatskanzlei, Innen- und Gesundheitsministerium sowie Fachleuten eingerichtet. Der komme täglich zusammen, sagt Dreyer. „Wir sind als Land insgesamt handlungsfähig.“

Extra Zahl der Grippe-Fälle steigt deutlich an (wie) Während es bis gestern Abend noch keinen nachgewiesenen Corona-Fall in Rheinland-Pfalz gegeben hat, steigt die Zahl der Grippe-Infektionen deutlich an. 3702 nachgewiesene Influenza-Fälle hat es bis gestern Nachmittag laut eines Sprechers des Landesuntersuchungsamtes (Lua) in Koblenz im Land gegeben. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 3791. Allein in der vergangenen Woche wurden 931 neue Fälle registriert. In der Region hat es bislang 356 registrierte Influenza-Infektionen gegeben. Die Grippe wird ähnlich wie das Coronavirus übertragen. Beim Niesen, Husten oder Sprechen gelangen kleinste Tröpfchen von Erkrankten in die Luft und können von anderen Menschen in der Nähe eingeatmet werden.

Seit Mitte Januar würden Ärzte, Krankenhäuser und die Katastrophenschutz-Einheiten in Trier und Trier-Saarburg per E-Mail mit aktuellen Informationen zur aktuellen Situation bezüglich des Virus versorgt, sagt Harald Michels, Leiter des Trierer Gesundheitsamtes. Eine ständige Erreichbarkeit des Amtes auch nachts und am Wochenende sei sichergestellt. Die Mitarbeiter stünden bei Bedarf nach telefonischer Alarmierung auch nachts oder am Wochenende zur Verfügung.

Der Ablauf im Falle eines Nachweises einer Infektion sei festgelegt, sagt Manuel Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Es erfolge dann eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt. „Während der Erkrankte stationär eingewiesen und behandelt wird, liegt der Fokus des Gesundheitsamtes insbesondere darauf, die Übertragungswege zu rekonstruieren und durch die Ergreifung geeigneter Maßnahmen eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.“ Hierzu werde in der Regel eine Untersuchung des näheren Umfeldes des Erkrankten durchgeführt, um Kontaktpersonen und somit potenzielle Verdachtsfälle zu identifizieren.

Wie viele Personen in Rheinland-Pfalz bereits auf das Coronavirus getestet worden sind, ist nicht bekannt. Es gebe darüber keine Statistik, da es mehrere Labore in Deutschland gebe, die entsprechende Untersuchungen durchführen könnten. heißt es beim Landesuntersuchungsamt (Lua) in Koblenz. Erst wenn es einen positiven Nachweis einer Corona-Infektion gebe, würde diese dem Lua gemeldet. Das Amt hatte drei Mal die Proben der rund 120 China-Rückkehrer und der rund 20 Betreuer in der Quarantänestation im pfälzischen Germersheim untersucht. Bei keinem wurde das Virus nachgewiesen.

Die Ausbreitung des Virus in Europa hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Luxair bietet Reisenden nach Mailand und Venedig an, ihren gebuchten Flug kostenlos zu stornieren. In Norditalien hat es mehrere Corona-Infektionen gegeben. Die irische Fluggesellschaft Ryanair verweist auf ihrer Internetseite lediglich darauf, dass alle Flüge aus und nach Italien regulär verkehrten.

Die 14 Urlauber des luxemburgischen Reiseveranstalters LuxairTours, die sich in einem Hotel auf Teneriffa befinden, in dem mittlerweile bei vier Personen das Coronavirus nachgewiesen wurde, befanden sich zusammen mit den anderen rund 1000 Hotelgästen gestern noch immer in Quarantäne.