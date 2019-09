Mutterhaus der BorromäerinnenTrier

Patienten stationär 2018: 41.304

Patienten ambulant 2018: 82.650

Durchschnittliche Bettenauslastung im Jahr: nahezu Vollbelegung

Anzahl Betten: 1.063

Durchschnittliche Verweildauer eines stationären Patienten: 6,56 Tage

Anzahl Ärzte: 376

Anzahl Pflegekräfte: 910

Sonstiges Personal: 1.407

Gründungsjahr:1849

Schwerpunkte:

Das Trierer Klinikum Mutterhaus ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung an drei Standorten in der Stadt Trier. Als Familienkrankenhaus bietet es alle Leistungen rund um die Geburt,für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – bis hin zum alten Menschen an. Schwerpunkte sind: Kinderzentrum, Onkologisches Zentrum, Psychiatrie,Geburtshilfe, Gynäkologie und Geriatrie.

www.mutterhaus.de