Parteien : Rheinland-Pfälzische Sozialdemokraten fordern SPD-Austritt von Gerhard Schröder

Trier Die Kritik an Altkanzler Schröder wegen seiner Nähe zu Putin wächst. Auch in der Region fordern immer mehr Sozialdemokraten den Parteiausschluss des ehemaligen SPD-Vorsitzenden.

Altkanzler Gerhard Schröder ist wegen seiner Nähe zum russischen Staatschef Wladimir Putin in seiner Partei zu einer persona non grata geworden. Nach der Spitze der SPD hat nun auch Bundeskanzler Olaf Scholz den früheren Regierungschef und Parteivorsitzenden dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen. „Mein Rat an Gerhard Schröder ist doch, sich aus diesen Ämtern zurückzuziehen“, das sei „keine Privatsache“, sagte Scholz im ZDF.

Deutliche Worte

„Ich verurteile Schröders Ignoranz, mit der er alles seinem persönlichen Wohlstand unterordnet“, findet der Trierer SPD-Chef Sven Teuber deutliche Worte. Der Vorsitzende der Sozialdemokraten im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Nico Steinbach, fordert, dass Schröder sich von seinen Posten in den russischen Staatsunternehmen zurückzieht. Er erinnert aber auch an die Verdienste Schröders „für den Frieden in Europa und der Welt“. Als Beispiel nennt Steinbach an die Weigerung, sich am Irak-Krieg zu beteiligen oder das Engagement auf dem Balkan. „Umso tragischer ist seine Zurückhaltung in der aktuellen verehrenden Krise“, so der Eifeler SPD-Chef.