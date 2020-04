Trier Größere Geschäfte dürfen unter Auflagen öffnen. IHK Trier und Dehoga fordern, dass auch Gaststätten, Kneipen und Restaurants möglichst schnell wieder aufmachen können. Einige Veranstalter kritisieren die Landesregierung, andere zeigen Verständnis.

Viele große Events in der Region, bei denen Menschen feiern, singen und tanzen, fallen in diesem Jahr der Corona-Krise zum Opfer. Weil Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten sind, fallen unter anderem das Lott-Festival im Hunsrück und Rock am Ring in der Eifel aus, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. In Wittlich entscheidet der Ältestenrat am Montag über die Säubrennerkirmes. In Bitburg wird das Folklorefestival abgesagt, sagte Bürgermeister Joachim Kandels. Auch die großen Trierer Feiern – Altstadtfest, Zurlaubener Heimatfest und Olewiger Weinfest – stehen 2020 vor dem Aus, weil sie Zehntausende Besucher anlocken.