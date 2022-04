Prozess : Schock und Tränen im Gerichtssaal: Polizei macht Amokfahrt in der Trierer Fußgängerzone virtuell erlebbar

Ein Computerprogramm der Polizei gewährt den Prozessteilnehmern einen Einblick in die Trierer Fußgängerzone direkt nach und während der Amokfahrt im Dezember 2020. Foto: Roland Morgen

Trier Erschütterte Gesichter: Am 33. Verhandlungstag stellt die Kriminalpolizei ein Programm vor, dass Bilder, Videos und Zeugenaussagen in einer virtuellen Reise durch die Trierer Fußgängerzone zusammenfasst. Was dabei gezeigt wird, überfordert einige der Anwesenden emotional.