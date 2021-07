Prozess beginnt im August : Die Amokfahrt von Trier: Viereinhalb Minuten, die eine Stadt traumatisieren

Beamte der Kriminaltechnik bei Ermittlungen nach der Amokfahrt in der Trierer Fußgängerzone. An mehreren Stellen in der Fußgängerzone haben Menschen zum Gedenken an die Opfer Kerzen aufgestellt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Trier Den 1. Dezember 2020 werden die Menschen in Trier und Umgebung als Tag des Traumas in Erinnerung behalten. Ein Mann rast mit seinem Auto durch die Fußgängerzone - fünf Menschen sterben, viele werden teils lebensgefährlich verletzt. Demnächst beginnt die juristische Aufarbeitung.

Es ist ein Dienstag um die Mittagszeit, ein Tag in der Vorweihnachtszeit. Menschen genießen ihre Mittagspause, besorgen Weihnachtsgeschenke oder bummeln durch die Geschäfte. Um 13.46 Uhr biegt ein Auto von der Konstantinstraße in die Fußgängerzone ein und beschleunigt, fährt kurz darauf einen Fußgänger an. Mit hoher Geschwindigkeit rast er weiter im Zickzackkurs durch die Innenstadt - in der Absicht, „möglichst viele Menschen zu töten oder zumindest zu verletzen“, heißt es später in der Anklageschrift. Einige Menschen können sich durch einen Sprung zur Seite retten. Der Fahrer setzt seine halsbrecherische Amokfahrt durch Trier fort, erfasst auf dem Hauptmarkt und in der Simeonstraße Passanten mit seinem SUV.