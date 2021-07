Prozess beginnt im August : Die Amokfahrt von Trier: Motive des Täters liegen immer noch im Dunkeln

Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Was bringt einen Menschen dazu, durch eine Fußgängerzone zu rasen und Menschen zu töten und zu verletzen? Auch sieben Monate nach der Amokfahrt von Trier ist das Motiv des mutmaßlichen Täters unklar.

Wegen der Amokfahrt von Trier muss sich ab 19. August ein 51-jähriger Mann aus Trier vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf Mord in fünf Fällen und versuchten Mord in 18 Fällen. Eine 50-köpfige Sonderkommission hat bis Ende Januar 400 Zeugenaussagen und zudem viele Videos ausgewertet. Akribisch rekonstruierten die Ermittler die schrecklichen Ereignisse des 1. Dezember 2020. Doch das Motiv des Täters bleibt nach der Amokfahrt von Trier weiter im Dunkeln.

Mutmaßlicher Täter nach Amokfahrt in Trier schnell gefasst

Schon kurz nach der Amokfahrt in der Fußgängerzone konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter festnehmen. Es war 13.47 Uhr an diesem Dienstag, als die Trierer Einsatzzentrale der Polizei nach den ersten Notrufen Amokalarm auslöste und alle verfügbaren Kräfte in die Innenstadt beorderte - darunter auch zwei Zivilstreifen, die dienstlich in Trier-Nord unterwegs waren, ihren dortigen Einsatz abbrachen und schnell die Porta Nigra erreichten. Da auch die Möglichkeit bestand, dass der Täter seine Amokfahrt in Richtung Hauptbahnhof Trier fortsetzen oder er wenden und in die Fußgängerzone zurückfahren könnte, hatte Einsatzleiter Erich Wolff für den Notfall den Schusswaffengebrauch freigegeben.

Kurz darauf sichteten die Beamten in der Christophstraße am Straßenrand geparkt das mutmaßlich gesuchte Tatfahrzeug, einen Landrover. Am Wagen stand der Fahrer - rauchend und, wie später Vizepolizeipräsident Franz-Dieter Ankner sagte, „grinsend“ vor der geöffneten Kofferraumklappe. Für die Polizisten war zum Zeitpunkt des Zugriffs nicht klar, was sich im Inneren des SUV verbarg - also ob der Täter möglicherweise mit Waffen oder Sprengstoff unterwegs war. Auch die Frage, ob es noch weitere Täter gab, war zu diesem Zeitpunkt offen. Der Mann wurde nach heftiger Gegenwehr überwältigt und um 13.51 Uhr festgenommen. In seinem Wagen fand die Polizei scharfe Munition, aber keine Schusswaffe.

Foto: TV/Clemens Sarholz 49 Bilder Weitere Bilder vom Tag der Amokfahrt in Trier

Amokfahrer von Trier: 51-Jähriger steht im Verdacht, der Täter zu sein

Nur rund anderthalb Stunden nach der tödlichen Fahrt durch die Trierer Innenstadt und den ersten Vernehmungen bei der Kriminalpolizei gab die Polizei auf Twitter bekannt, dass der Tatverdächtige ein 51-jähriger Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg sei. Aus anderen Quellen verdichteten sich dann auch die Hinweise, dass der mutmaßliche Täter aus dem Trierer Stadtteil Zewen stammt. Auch in den sozialen Netzwerken kursierten Spekulationen über die Identität des Mannes und ein Video der Festnahme.

Zum Tatzeitpunkt soll der Mann alkoholisiert gewesen sein, sein Blutalkoholwert lag bei 1,12 Promille. Da es auch Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung gab, war zunächst unklar, ob er in eine geschlossene psychiatrische Anstalt oder in Untersuchungshaft kommen würde. Einen Tag nach der Tat erließ der Richter dann aber Haftbefehl wegen fünffachen Mordes, Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier. Der 51-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er wurde zwischenzeitlich von einem Gutachter auf eine mögliche psychische Erkrankung untersucht. Nach dessen Einschätzung leidet der Mann unter einer Psychose.

Beschuldigter stammt aus Trier

Bisher ist über den alleinstehenden Mann bekannt, dass er aus dem Stadtteil Zewen stammt, zuletzt arbeitslos gewesen sein und in seinem Wagen gelebt haben soll. Strafrechtlich war der mutmaßliche Täter bis zur Amokfahrt in Trier nicht in Erscheinung getreten, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Mutmaßlicher Täter nennt keine Motive für Amokfahrt

Der mutmaßliche Amokfahrer hat sich bisher zu seinem Motiv nicht geäußert und in Vernehmungen angegeben, sich nicht an Einzelheiten des Tatgeschehens zu erinnern. Laut Anklageschrift hatte der Mann die Absicht, „möglichst viele Menschen zu töten oder zumindest zu verletzen“. Bisher schließen die Ermittler politische oder religiöse Hintergründe aus. Auch gab es bisher keine Hinweise auf mögliche Mitwisser oder Mittäter.