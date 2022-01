Kriminalität : Trierer Amokprozess: „Das Leben hängt an einem seidenen Faden“

Die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz (Mitte) im Gespräch mit den beiden Verteidigern Martha Schwiering und Frank K. Peter. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Vor dem Trierer Landgericht wird heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Amokfahrer fortgesetzt. Mehrere Zeugen haben ausgesagt, dass der 52-Jährige in der Fußgängerzone gezielt auf Passanten zugefahren sei. Worum es heute gehen wird.

„Ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Herr kommen wird!“ Dieser Spruch steht auf Latein über der großen Kirchturmuhr des Trierer Doms. Und auf diesen Satz fiel vor gut einem Jahr der Blick einer heute 74-jährigen Juristin, nachdem sie dem Grauen in der Trierer Fußgängerzone den Rücken gekehrt hatte. Wenige Minuten zuvor hatte sie an jenem Dezembermittag noch schräg gegenüber der Blauen Hand neben einer am Boden liegenden bewusstlosen Frau gekniet und einen daneben stehenden jungen Mann aufgefordert, mit seinem Handy den Notruf zu wählen. Es war nur Augenblicke, nachdem die Amokfahrt begonnen hatte. „Ein paar Sekunden später – und womöglich hätte dann ich an Stelle der bewusstlosen Frau dort gelegen“, erinnert sich die Zeugin am Mittwoch vor dem Trierer Landgericht. „Das Leben hängt an einem seidenen Faden“, sagt sie und verweist auf die Inschrift des Trierer Doms, die sie wenig später gesehen hat.

Auch an diesem Tag werden von der fünfköpfigem Kammer Zeugen gehört, die den Ausgang des schrecklichen Gewaltverbrechens mit sechs Toten und vielen Schwerverletzten und Traumatisierten miterlebt haben. Den Beginn einer Amokfahrt, die viereinhalb Minuten dauerte, bis der Tatverdächtige in der Christophstraße unweit der Porta Nigra festgenommen wurde. Der 52-Jährige stand laut Zeugenaussagen rauchend neben seinem Geländewagen, so als schien er nur darauf zu warten, dass ihm die Handschellen angelegt werden.

Nachdem der Redefluss des zuletzt arbeits- und wohnsitzlosen Mannes in den ersten Befragungen und Vernehmungen damals kaum zu stoppen war, sitzt der kahlgeschorene und großgewachsene Mann nun auf der Anklagebank im großen Sitzungssaal und schweigt. Die ganzen inzwischen fast 20 Verhandlungstage lang. Nur ab und an redet er mit einem der beiden Verteidiger und macht sich ansonsten in ein mitgebrachtes Ringbuch viele Notizen.

Was Zeugen im Amokfahrt-Prozess berichten

Auch am Mittwoch wieder, als mehrere Zeugen davon berichten, wie sie den zuvor in der Konstantinstraße hinter einem anderen Fahrzeug wartenden Geländewagen an jenem Dezembermittag plötzlich mit quietschenden Reifen losrasen sahen. Das erste Opfer auf dem Zebrastreifen hat Glück, wird von dem sie streifenden Fahrzeug nur leicht verletzt. Doch schon das zweite Opfer eingangs der Brotstraße erwischt der Amokfahrer frontal. Die Passantin fliegt durch die Luft, bevor sie bewusstlos in der Fußgängerzone liegenbleibt.

Ein Großteil der Zeugen, die am Mittwoch aussagen, sind der Meinung, dass die stark blutende Frau den Aufprall nicht überlebt haben kann. Doch wie durch ein Wunder kommt sie mit dem Leben davon.

Wie die Opfer noch immer unter der Tat leiden

Die inzwischen pensionierte Verwaltungsangestellte hatte gerade Mittagspause, war unterwegs vom Kornmarkt Richtung Basilika, als der Geländewagen sie erwischte. Sie selbst kann sich daran nicht erinnern, berichtete die 64-Jährige an einem der vorausgegangenen Verhandlungstage. „Meine Erinnerung setzt erst wieder ein, als ich auf dem Boden lag und Rettungskräfte an mir gearbeitet haben.“

Sie erlitt unter anderem mehrere Rippenbrüche und eine Schädelfraktur, lag vier Tage auf der Intensivstation, bis sie aus dem Gröbsten raus war. Und wie andere Opfer und Zeugen auch leidet die 64-Jährige immer noch unter dem Geschehen, hat Angstzustände beim Autofahren und als Fußgängerin Herzrasen, „wenn ein Auto an mir vorbeikommt“.

Geräusche und Bilder können die Opfer nicht vergessen

Eine andere Zeugin, die damals mit ihrem Ehemann in der Stadt unterwegs war und die 64-Jährige durch die Luft fliegen und später „mit aufgerissenen Augen und starrem Blick“ am Boden liegen sah, wird diese Szene nach eigenen Angaben wohl nie mehr vergessen. Sie beschreibt auch, wie sie es scheppern und krachen gehört habe, als der Geländewagen dann weiter durch die Brotstraße Richtung Hauptmarkt gefahren sei.

Auch andere Zeugen erzählen von Geräuschen der Amokfahrt, die sie wohl nie mehr ganz aus dem Kopf bekommen werden. Mehrere Passanten berichten, dass der Amokfahrer gezielt und in Zickzack-Manier auf Menschen zugefahren sei, die noch verzweifelt versucht hätten, sich in die anliegenden Geschäfte zu retten oder an Hauswände zu drücken.

Die erste, die der Amokfahrer laut Anklageschrift in der Brotstraße ermordete, war eine 73-jährige Frau. Ihr damals ebenfalls schwer verletzter Ehemann starb Ende vergangenen Jahres. Ob (auch) an den Folgen der Amokfahrt, ist noch nicht endgültig geklärt.