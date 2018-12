Warum ein Trierer Urteil vorerst ohne Bedeutung ist. 19-jähriger Afghane steht in Niederlanden vor Gericht. Von Bernd Wientjes

Der 19-Jährige. um den es bei der Verhandlung vor dem Trierer Verwaltungsgericht ging, sitzt im niederländischen Vught in einem Hochsicherheitsgefängnis in Untersuchungshaft. Der Afghane soll in Amsterdam am 31. August zwei amerikanische Touristen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben (der TV berichtete). Polizisten haben den mutmaßlichen Angreifer im Bahnhofsgebäude mit Schüssen niedergestreckt. Dabei wurde der 19-Jährige im Unterleib verletzt.

Zuletzt hatte der Asylbewerber in Ingelheim in der Nähe von Mainz gewohnt. Er war im Alter von 16 Jahren im September 2105 nach Deutschland gekommen. Zunächst war er in verschiedenen Jugendeinrichtungen untergebracht, unter anderem von November 2015 bis Oktober 2016 in Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich). Auffällig geworden ist er laut Auskunft der Kreisverwaltung in Wittlich vom September damals nicht. Auch das rheinland-pfälzische Integrationsministerium teilte damals mit, dass sich der Asylbewerber in der Zeit nichts habe zuschulden kommen lassen.

Auch dem Trierer Verwaltungsgericht, das über die Klage des 19-Jährigen gegen seinen abgelehnten Asylantrag zu entscheiden hatte, war kein „erhöhtes Rückführungsinteresse wegen Straftaten oder Gefährdereigenschaften“ bekannt. Daher hat das Gericht die Verhandlung über den im vergangenen Jahr abgelehnten Asylantrag nicht vordringlich behandelt. Vor ein paar Tagen fand die Verhandlung statt. Dabei ging es aber nach Auskunft des Gerichts nicht um die Gewalttat von Amsterdam. Die Richter hätten einzig darüber zu entscheiden gehabt, ob dem 19-Jährigen in seiner afghanischen Heimat im Falle einer Abschiebung politische Verfolgung drohe und ob er dorthin zurückkehren könne, ohne dass ihm dort Gefahren für Leib oder Leben drohten.

Der 19-Jährige begründete die Klage gegen die Ablehnung seines Asylantrags damit, dass er in Afghanistan von der islamischen Miliz, den Taliban, verfolgt werde, weil sein Onkel Polizist sei. Die Trierer Richter hielten diese Schilderung jedoch nicht für glaubhaft, sondern für konstruiert. In seiner Heimatprovinz Herat bestehe trotz bewaffneter Konflikte „nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer individuellen Bedrohung“, urteilte das Gericht. Schließlich sei der Kläger in der Lage, seinen Lebensunterhalt dort sicherzustellen, zumal der 19-Jährige die Schule bis zur achten Klasse besucht habe und damit über einen Bildungsstandard verfüge, „mit dem er gegenüber vielen Analphabeten in Afghanistan im Vorteil sei“. Gerade Rückkehrer aus dem Westen hätten gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu erhalten.

Allerdings dürfte sich für den 19-Jährigen die Frage derzeit gar nicht stellen. Seit Anfang der Woche muss er sich nämlich in Osdorp, einem Stadtteil Amsterdams, in einem stark gesicherten Gericht wegen zweifachen Mordversuchs mit terroristischem Hintergrund verantworten. Laut niederländischen Medienberichten ist es unklar, ob er sich vor Gericht äußern wird.

Kurz nach seiner Festnahme hatte er als Begründung für seine Tat angegeben, dass er sich für die wiederholten Beleidigungen des Islams in den Niederlanden rächen wollte. Dort würden der Prophet Mohammed, der Koran und Allah beleidigt, soll er ausgesagt haben. Dabei habe er auch den Namen des Rechtspopulisten Geert Wilders genannt. Er habe sich von dem rechten Politiker wegen eines Videos, das dieser vor einiger Zeit im Internet mit Cartoons über Mohammed verbreitet hatte, zutiefst beleidigt gefühlt.

Laut Medienberichten sitzt der 19-Jährige derzeit im gleichen Gefängnis wie der Mörder des niederländischen Filmemachers Theo van Gogh. Der Regisseur war am 2. November 2004 von einem islamistischen Fundamentalisten ermordet worden – und zwar nach der Aus­strahlung eines von ihm gedrehten, islamkritischen Films.