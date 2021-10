Mobilität : An Weihnachten günstig nach Hause kommen

Berlin Ob zur Familie oder in den Urlaub: Rund um die Weihnachtszeit ist der Reiseverkehr auf der Schiene, der Straße und am Himmel besonders stark. Gibt es Wege, dennoch bequem und günstig ans Ziel zu kommen?

- Quälend lange Staus, kein Sitzplatz im ICE oder eine volle Abfertigungshalle am Flughafen: All das kann nervtötend sein. Um die Weihnachtsfeiertage sind diese Szenarien aber nicht unwahrscheinlich. Noch dazu sind Ticket- und Spritpreise teuer.

Nach den Erfahrungen des Autoclubs aus den vergangenen Jahren sind die Feiertage selbst hingegen weniger staureich. Wenn es in die Planung passt, könnte also der Familienbesuch oder die Fahrt in den Winterurlaub am 1. Weihnachtstag sinnvoll sein.