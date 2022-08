Analyse zum Katastrophenschutz : Neues Landesamt, mehr Mitarbeiter, bessere Fahrzeuge: Wird Rheinland-Pfalz mit dem neuen Katastrophenschutz sicherer?

Mainz Innenminister Roger Lewentz will den Katastrophenschutz nach der Flut in Rheinland-Pfalz komplett umkrempeln. Wie seine Pläne aussehen und wie sie zu einzuordnen sind.

Mehr als ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal mit mindestens 134 Toten meldet sich der rheinland-pfälzische Innenminister erstmals mit Reformen für den Katastrophenschutz zu Wort. Es ist eine großer Plan, den Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Mainz präsentiert hat. Aller Voraussicht nach mehrere hundert Millionen Euro schwer mit einer jahrelangen Umsetzungsdauer. Die Flut, Waldbrände und Niedrigwasser erforderten jetzt ein Umdenken in der ganzen Gesellschaft, sagte Lewentz. „Die sich rasant wandelnden klimatischen Bedingungen zeigen uns, dass der Klimawandel uns auch vor der eigenen Haustüre betrifft.“

Eigentlich erarbeitet eine Enquete-Kommission in Mainz derzeit Zukunftsstrategien für den Katastrophenschutz im Land. Ein erster Zwischenbericht wird im Herbst erwartet. Man habe aber nicht bis zum Ende der Kommission warten können, sagte Lewentz. Gleichzeitig habe man eine gewisse Zeit zur fachlichen Analyse nach der Flut gebraucht.

Eine neue Landesbehörde für Katastrophenschutz

Der größte Wurf unter Lewentz’ Reformplänen ist der Aufbau eines neuen zentralen Landeseinrichtung für Katastrophenschutz. Das bislang auf der Landesebene zuständige Referat in der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) soll mit der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz zusammengeführt werden. 34 neue Stellen will Lewentz dort schaffen, zunächst sollen es insgesamt 144 sein, später dann noch mehr. Während der Aufarbeitung der Flutkatastrophe war immer wieder auch die Leistung der ADD in die Kritik geraten. Der Innenminister will den Aufbau der neuen Behörde aber nicht als Kritik an der Leistungsfähigkeit der Trierer ADD verstanden wissen. Es könne aber nicht zu viele Schwerpunkte in einer Behörde geben, stattdessen brauche man eine abgeschlossene Einheit mit ausschließlicher Verantwortung für diesen Themenbereich. Das Land soll damit auch mehr Verantwortung und die sogenannte Fachaufsicht für den Brand- und Katastrophenschutz übernehmen. Den Kommunen sollten einheitliche und klare Vorgaben gemacht und deren Einhaltung kontrolliert werden, so das Innenministerium.

Das neue behördliche Katastrophenschutzkonstrukt wird dem Thema sicher mehr Aufmerksamkeit auf Landesebene verschaffen. Rund um die Uhr soll ein dort angesiedeltes Lagezentrum „dauerhaft für optimale und nachhaltige Vernetzung sorgen“. Im Land gibt es künftig also noch deutlich mehr Katastrophenschutzexperten, die aufmerksamer sein sollen. Sollte dieser Seismograph bei künftigen Katastrophen funktionieren, investiert das Ministerium sicher an der richtigen Stelle. Unklar bleibt aber, warum die bisherige Katastrophenschutzeinheit dazu im vergangenen Jahr nicht in der Lage gewesen sein soll. Ebenso fraglich ist, ob mit zusätzlichen Strukturen eben jene Kommunikationsprobleme gelöst werden, die es bei der Flutkatastrophe zwischen Ministerien, Landesbehörden und Kreisen gegeben hat. Und, ob diese Reform nicht auch ohne eine neue millionenschwere zusätzliche Behörde ebenso gut funktionieren würde. Lewentz und sein Ministerium versprechen sich allerdings eine bessere Verzahnung etwa durch die direkte Mitarbeit des Landesamtes für Umwelt, das für den Hochwasserschutz zuständig ist. Dazu soll es künftig auch Übungen geben.

Der Vorschlag für die neue Behörde findet indes breite Unterstützung. Auch die Christdemokraten hatten vergangene Woche ein neues Landesamt gefordert - mit mehr Personal und Bündelung der Kompetenzen. Ebenfalls sprach sich der Katastrophenschutzexperte und ehemalige THW-Chef Albrecht Broemme dafür aus.

Die Frage nach der Zuständigkeit

Bei der Frage, wer in Katastrophenfällen die Einsatzleitung übernehmen sollte, sind sich nahezu alle Experten einig. Weil man sich vor Ort am besten mit den Gegebenheiten auskenne, plädieren auch die Feuerwehrleute dafür, die Kompetenz bei Gemeinden und Kreisen zu belassen. Was passiert aber, wenn die Katastrophe größere Ausmaße annimmt, die von den Kreisen nicht mehr zu bewerkstelligen ist - so wie 2021? Noch immer gibt es im Land Diskussionen darüber, wer bei der Flutkatastrophe tatsächlich für die Einsatzleitung zuständig war. Unabhängig von dieser inhaltlichen Bewertung, ist das Gesetz offensichtlich viel zu unpräzise formuliert. Der Innenminister will auch in Zukunft den Kreisen die Verantwortung überlassen. Der Übergang der Einsatzleitung auf das Land soll die „ultima ratio“ bleiben. Allerdings soll all das laut Lewentz viel klarer im Gesetz und einer Katastrophenschutzverordnung niedergeschrieben werden - voraussichtlich noch in dieser Legislaturperiode.

In die Frage des Ehrenamtes will sich das Innenministerium derweil nicht einmischen. Im Nachgang der Flut war immer wieder die Frage aufgekommen, ob für professionellere Strukturen im Katastrophenschutz bei den Kreisen nicht zumindest der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur ein Hauptamt bekommen und die Aufgabe nicht nebenbei erfüllen solle. Die Kreise seien in der Lage, das selbst zu entscheiden, erklärte Lewentz.

Feuerwehrfahrzeuge und Hubschrauber:

Bereits im Juni hat das Innenministerium angekündigt, nach vielen Jahren wieder eigene Hubschrauber mit Seilwinde anschaffen zu wollen - für 32,5 Millionen Euro. Die neuen Modelle sollen im ersten Halbjahr 2024 bereitstehen und auch für die Brandbekämpfung tauglich sein. Ob die Zahl der Hubschrauber genügt, ist fraglich. Immerhin ist Rheinland-Pfalz dann nicht mehr völlig auf andere Kooperationspartner angewiesen.