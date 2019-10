Kriminalität : Trierer Rockerprozess: Urteil erwartet

Trier Noch einmal verschärfte Sicherheitsvorkehrungen im Trierer Landgericht: Im Prozess gegen ein Mitglied des Rockerclubs Hells Angels könnte heute ein Urteil fallen.

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen wird am späten Montagvormittag vor dem Trierer Landgericht der Prozess gegen ein Mitglied des Rockerclubs Hells Angels fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-jährigen Angeklagten vor, einem Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Wittlich mit dem Tod gedroht zu haben. Dabei ging es um eine bevorstehende Zeugenaussage des Beamten. Der Angeklagte soll den Justizbediensteten vor zwei Jahren im Sanitätsbereich des Gefängnisses am Hals gepackt und leicht verletzt haben. Dieser Vorfall ist in dem aktuellen Verfahren mitangeklagt.