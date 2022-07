Frag‘ unsere Weinexpertin Vroni : Was ist eigentlich Blanc de Noir?

Foto: Hans Kraemer

Trier Frag‘ Vroni, wenn Ihr was über Wein wissen wollt. Diesen Aufruf habe ich vor einigen Wochen gestartet und darum gebeten, jedes, wirklich jedes Thema, das Euch unter den Nägeln brennt, anzusprechen.

Christian aus Trier hat sich getraut und fragt: „Was ist eigentlich Blanc de Noir und wie wird er gemacht?“.

Also Christian: „Blanc de Noir“ kommt aus dem Französischen und heißt wörtlich übersetzt „Weißer vom Schwarzen“. Der Blanc de Noir, der in den vergangenen Jahren sehr beliebt geworden ist, ist also ein weißer Wein, der aus dunkelblauen Trauben gekeltert wird. An der Mosel meist aus den Burgunderrebsorten Spätburgunder, Frühburgunder, St. Laurent oder Pinot Meunier, dem Schwarzriesling.

Die meisten roten Trauben haben helles Fruchtfleisch. Wenn der Winzer also die Trauben direkt nach der Ernte abpresst, fließt heller Most, der anschließend zu Weißwein vergoren wird. So entsteht der Blanc de Noir.

Jetzt fragst du dich bestimmt, wie denn aus denselben Beeren Rotwein hergestellt werden kann. Der rote Farbstoff, der wiederum wichtig für die Rotweinherstellung ist, sitzt vor allem in den Beerenhäuten. Die Trauben werden nach der Ernte in den meisten Fällen entrappt, also von Stielen befreit und dann angequetscht. Diese Maische wird vergoren oder kurz erhitzt. Der entstehende Alkohol oder die Erwärmung lösen die Farbpigmente aus den Beerenhäuten.

In Frankreich übrigens verarbeiten die Winzer seit jeher die roten Trauben des Pinot Noir (Spätburgunder) und Pinot Meunier (Schwarzriesling) zu weißen Weinen als Grundlage für den Champagner.

An der Mosel gibt es viele Betriebe, die Blanc de Noir zu moderaten Preisen (unter zehn Euro) anbieten, denn die Nachfrage steigt. Er ist der ideale Sommerwein – leicht, fruchtig und frisch in den Varianten von trocken bis lieblich – und passt gut zu vielen verschiedenen Gerichten. Eine interessante Alternative ist der Blanc de Noir Sekt. Wer sich nicht sicher ist, ob ihm dieser Wein schmeckt, sollte einfach mal in einer der zahlreichen Vinotheken oder Straußwirtschaften an der Mosel ein Glas probieren.