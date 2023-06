Protest der Apotheken Fast alle Apotheken in der Region am Mittwoch geschlossen: Wo bekommt man im Notfall seine Medikamente?

Fast alle Apotheken in der Region werden am Mittwoch geschlossen bleiben. Der Grund: Apotheker und deren Mitarbeiter beteiligen sich an einem bundesweiten Protesttag. „Mangelnde Anerkennung und Frustration über eine immer weiter ausufernde Bürokratie, extreme Arbeitsverdichtung und der mangelnde Wille der Politik, den Apotheken und den dort arbeitenden Menschen zu helfen, lassen die Apotheken ausbluten“, begründet Andreas Hott, Vorsitzender des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz, den Protest. Er geht davon aus, dass 90 Prozent der Apotheken in Rheinland-Pfalz an diesem Tag geschlossen bleiben werden.