Reform geplant Apotheken ohne Apotheker? Scharfe Kritik in der Region an Lauterbach-Plänen

Als Apotheker Jörg von Ehr die Versichertenkarte der älteren Frau in das Lesegerät eingibt, um auf dem Bildschirm zu sehen, was der Orthopäde der 83-Jährigen verschrieben hat, erscheinen gleich mehrere Warnzeichen. Sie erinnern an Verkehrszeichen. Es könne zu schwerwiegenden Interaktionen mit anderen Medikamenten kommen, die die Frau nimmt, zeigt das System an. Auch lebensbedrohlich ist auf dem Bildschirm zu lesen. Der Arzt hatte das Schmerzmittel Diclofenac verordnet.