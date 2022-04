Wetter : Aprilwetter der Superlative: Schnee bis ins Moseltal und nächste Woche nasskalt (Video)

Region Trier Es war angekündigt: Der Schneefall verlagert sich im Verlauf des Freitags ganz langsam weiter nach Südwesten und Süden, wo er dann auch an der Mosel ankommt. Wie es in den nächsten Tagen mit dem Wetter weiter geht.

„Nein, es war kein Aprilscherz“, sagt Wetterexperte Dominik Jung. Derzeit schneit es in vielen Teilen Deutschlands und in der kommenden Nacht wird der Schnee auch in den Höhenlagen von Hunsrück und Eifel sowie in den Niederungen der Mosel angekommen sein. Zur Erinnerung: Am vergangenen Montag wurden in diesen Regionen noch 20 bis 22 Grad gemessen. Statt Eis essen, heißt es nun wieder Eis kratzen.