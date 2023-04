Neue EU-Richtlinie Viel zu wenige Tarifverträge in Luxemburg – diese Branchen sind besonders betroffen

Wer tarifgebunden ist, bekommt je nach Branche in Luxemburg einen doppelt so hohen Lohn wie ohne Tarifbindung. Die EU hat nun eine Richtlinie erlassen, wonach 80 Prozent der Beschäftigten in einem Land tarifgebunden sein müssen. Für Luxemburg ein Mammutakt, gelten - je nach Berechnung - nur gut 50 Prozent der Beschäftigten als tarifgebunden. Archiv-Foto: dpa

Foto: Jens Büttner