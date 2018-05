später lesen Karl-Marx-Ausstellung Arbeit ist mehr als bloß Broterwerb FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

Großformatige Fotokunst, Roboter, die sich selbst porträtieren und Videoinstallationen, die zum Nachdenken anregen: Das Bistum Trier hat sein Museum am Dom mit „LebensWert Arbeit“ in ein Museum für moderne Kunst verwandelt. „Wir machen keine Ausstellung über Karl Marx“, sagt Museumsdirektor Markus Groß-Morgen, aber über ein Thema, das Marx sehr beschäftigte: die Arbeit. Eine Ausstellung, die zeigen will, dass Arbeit mehr ist als Broterwerb. Und Menschen mehr als Humankapital. Zumal sich immer mehr Arbeitnehmer wünschen, Sinn in ihrer Tätigkeit zu finden, mitzugestalten und auch für ihre Familie da zu sein.