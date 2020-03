Grenzkontrollen : Ohne triftigen Grund dürfen Luxemburger nicht kommen

Trier Der Verkehr nach Luxemburg fließe derzeit ungehindert, sagt Stefan Döhn. Er ist Sprecher der Bundespolizei in Trier. Seit Montagmorgen kontrollieren Bundespolizisten die Ausreise aus Luxemburg. Und zwar nur die Ausreise.

Wer also nach Luxemburg will, kann dies eigentlich tun. Allerdings gelten auch in Luxemburg Einschränkungen. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat gestern im Parlament noch mal ausdrücklich dazu aufgerufen, nur in absolut notwendigen Fällen aus dem Haus zu gehen. Der bei vielen diesseits der Grenze beliebte Tanktourismus nach Luxemburg dürfte wohl kaum dazu gehören.