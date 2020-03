Luxemburg Auch viele Grenzgänger sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus verunsichert. Das luxemburgische Gesundheitsministerium beantwortet daher die wichtigsten Fragen, was Pendler nun wissen müssen.

Ein Grenzgänger weist typische Symptome einer Infektion auf, wie zum Beispiel Husten oder Fieber. Was muss er tun? An wen soll er sich wenden?

Der Grenzgänger muss sich sowohl an die luxemburgische Gesundheitsbehörde (Hotline 8002 8080) als auch an die zuständige Behörde seines Wohnsitzlandes wenden. In Deutschland ist das die zentrale Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117.