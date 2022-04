Umwelt : Höhere Gebühren in Sicht: Die Müllabfuhr in der Region Trier wird wohl wieder teurer

Die meisten Bürger in der Region Trier müssen seit Jahresbeginn höhere Müllgebühren zahlen. Und schon jetzt zeichnet sich ab: Ab 2023 wird die Müllabfuhr voraussichtlich noch teurer. Foto: vetter friedemann

Trier Die Bürger in der Region Trier müssen für die Müllabfuhr ab dem nächsten Jahr wohl noch tiefer in die Tasche greifen. Diese Entwicklung ist schon jetzt absehbar, obwohl das aktuelle Jahr mit neuen Gebührensätzen noch gar nicht so alt ist.