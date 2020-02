Daun Der Streit um die Biotonnen geht weiter. Der Bernkastel-Wittlicher Landrat Gregor Eibes nimmt den A.R.T.-Chef Maximilian Monzel nun in Schutz. Er steht wegen einer Japan-Reise in der Kritik.

Die Diskussionen im Vulkaneifelkreis über eine mögliche Wiedereinführung der Biotonne gehen weiter. Zweieinhalb Wochen vor der mit Spannung erwarteten Kreistagssitzung, bei der eine Weichenstellung in punkto Biotonne erwartet wird, hat SPD-Fraktionschef Jens Jenssen den Abfallzweckverband ART scharf kritisiert. In einem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben an Landrat Heinz-Peter Thiel wird nach den Hintergründen einer Japanreise von ART-Chef Maximilian Monzel gefragt. Es könne nicht sein, dass der ART-Verbandsdirektor ohne erkennbare fachliche Notwendigkeit über eine Woche im Rahmen einer Wirtschaftsdelegationsreise in Japan weile, meint Jenssen, während in der Vulkaneifel weiterhin massive Probleme bei der Biomüll-Entsorgung bestünden und dazu stetig erhebliche Mehrkosten für die Gebührenzahler erzeugt würden. Zudem lasse der Zweckverband die Kreistagsmitglieder nun schon seit Wochen auf belastbare Zahlen, Daten und Fakten für eine Wiedereinführung der Biotonne warten, schimpft der SPD-Kreisvorsitzende und Fraktionschef.