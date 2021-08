Daun Mit dem Kasperletheaterstück „Das gestohlene Geschenk“ hat Ashantis Puppen­bühne das Wochenende eröffnet, an dem sonst die Dauner Kirmes starten würde.

Mit Kasperle, der das vom Räuber Hotzenplotz gestohlene Geburtstagsgeschenk wieder zurückholen will, hatten am Samstag rund 70 Kinder und Erwachsene im Kinopalast großen Spaß. Sie wurden von Beginn an in die Handlung einbezogen.