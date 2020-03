Europa : Luxemburgs Außenminister fordert rasches Ende der Grenzkontrollen

Luxemburg Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, finden derzeit an fast allen Grenzübergängen nach Deutschland Kontrollen statt. In der Region wird bei der Einreise von Luxemburg kontrolliert.

Das bereitet dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn Sorge. Die derzeitigen Grenzkontrollen dürften nur eine einmalige und vorübergehende Maßnahme sein, sagt er. Anlass seiner mahnenden Worte: Am Donnerstag war der 25. Jahrestag des Inkrafttreten des Schengener Abkommen. Am 26. März 1995 wurde der Vertrag, der 1985 im luxemburgischen Grenzort Schengen unterzeichnet worden war, umgesetzt. Die Grenzkontrollen innerhalb der EU wurden abgeschafft. Diese greifbarste Errungenschaft der europäischen Integration dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, mahnte Asselborn.

26 Länder mit mehr als 400 Millionen Einwohnern gehören zum Schengen-Raum. Nach Angaben der EU-Kommission gibt es jedes Jahr etwa 1,25 Milliarden Reisen über die Grenzen innerhalb dieser Region. Alleine nach Luxemburg pendeln in Nicht-Corona-Zeiten täglich rund 220 000 Menschen aus den Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich und Belgien zur Arbeit. (dpa)

Durch die wegen der Corona-Krise in vielen Ländern teilweise geschlossenen Grenzen würden kilometerlange Verkehrstaus verursacht und dadurch „Bürger, die nach Hause zurückkehren wollten, blockiert, die Bewegung von Arbeitern – von denen viele im Kampf gegen das Virus an vorderster Front stehen – behindert, und den Transport von elementaren Gütern, insbesondere von lebensnotwendigen medizinischen Gütern und Lebensmitteln, erschwert“, so der luxemburgische Chef-Diplomat.