Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : AstraZeneca-Stopp für Menschen unter 60: Rheinland-Pfalz sagt 20.000 Termine in Impfzentren ab

Foto: dpa/Jens Büttner

Update Trier/Mainz Weitere Zehntausende Menschen müssen auf den Corona-Schutz warten. Andere kommen dagegen früher an die Reihe, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Wie es nun in Rheinland-Pfalz weitergeht und was sie zum umstrittenen Impfstoff sagt.